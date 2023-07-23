В Пителино во второй раз прошёл фестиваль «Водяной. РУ»

В Пителино на Синельщиковом пруду второй раз прошел популярный фестиваль «Водяной. РУ», сообщает сайт ИД «Пресса».

Участниками стали жители района, гости из других населённых пунктов Рязанской области.

Программа включала в себя заплыв на самодельных плавсредствах под названием «Регата по-пителински», конкурс костюмов «Водная фантазия», одиночные и командные заплывы, спортивно-экстремальный бег «В отрыв», пенную вечеринку, конкурс скульптур из песка «Песочная сказка».

Посетители также имели возможность принять участие в творческих мастер-классах, а для детей были организованы игровые программы. Работали аттракционы, зона фуд-корта, спортивные площадки.

В заплыве на самодельных плавсредствах команда «Черный Феникс» под руководством капитана Евгения Денисова заняла первое место. Среди детей победу одержала команда «Палладий» под руководством Полины Агапкиной.

В спортивно-экстремальном забеге победу одержала сборная «Клякса» под руководством капитана Савелия Мурушкина.

Фестиваль завершился дискотекой с выступлением группы «Текила Джем» из Касимова.