В Пителино отметили 85-летие вхождения района в состав Рязанской области

В пятницу, 26 августа, на стадионе «Урожай» в рабочем поселке Пителино состоялся районный праздник «Пителинский район — ты песня и легенда», посвященный 85-летию вхождения района в состав Рязанской области. Об этом сообщила районная администрация.

Глава района Людмила Мелехина, глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов, помощник губернатора Рязанской области по Пителинскому району Николай Дудкин, начальник отдела культуры, спорта и туризма Анна Васина, а также почетные гости — заместитель министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области Иван Ушаков и помощник депутата Государственной Думы Андрея Красова Алексей Рыбин — поздравили жителей и гостей района.

Они вручили благодарственные письма, благодарности, подарки и цветы. Среди награжденных: молодые мамы, семейные пары — коренные жители Пителино, а также пары, чьи сыновья проходят службу в рядах российской армии, юные таланты и дарования.

В программе праздника было шествие поселений, детский блок «Будущее района», патриотический блок, деревенское подворье, работали торговые ряды, мастер-классы, аттракционы для детей. Все без исключения могли попробовать гречневой каши из «походной кухни», а на деревенском подворье — окрошку и свекольник, блины и пироги, чай и компот, фрукты и овощи.

С концертными номерами выступили пителинские творческие коллективы, ВИА «Аккорд» из г. Сасово, фольклорный ансамбль из Ермишинского района, дуэт из г. Касимова.

А вечером всех ждала зажигательная дискотека.