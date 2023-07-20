Четверг, 20 июля, 2023
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В Пителине пройдёт фестиваль ВОДЯНОЙ.RU — программа мероприятия

Kate

22 июля в Пителине на Синельщиковом пруду пройдёт фестиваль ВОДЯНОЙ.RU. Яркое событие состоится уже во второй раз при поддержке администрации Пителинского района и районных учреждений культуры.

В Пителине пройдёт фестиваль ВОДЯНОЙ.RU — программа мероприятия

В программе фестиваля — заплыв на самодельных сплав средствах «Регата по-пителински». Участие в нём могут принять дети до 14 лет. Запланирован также одиночный и командный заплывы, спортивно-экстремальный забег «в отрыв», конкурс водных костюмов.

Планируется конкурс «печатной статуи», праздник красок, пенная вечеринка, заплыв на SUP-досках. Также в программу включили массовый спортивный заплыв на короткие дистанции, творческие мастер-классы, спортивные игры для детей. Перекусить гости смогут в зоне фуд-корта.

На празднике выступит творческий коллектив «Tequila Jam». Задаст настроение гостям фестиваля профессиональный диджей. А финальной точкой станет фаер шоу.

Возрастной ограничение 6+

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