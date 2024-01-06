В Пителине полицейские остановили пьяного водителя

В Пителине сотрудники полиции остановили пьяного водителя. Об этом сообщает официальный telegram-канал Рязанской Госавтоинспекции.

Нарушителя остановили около дома 72 по улице Красная. Алкогольное опьянение в 45-летнем водителе «Лады Весты» выдавали характерный запах и неустойчивые позы. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,937 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.