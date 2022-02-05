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Суббота, 5 февраля, 2022

В Петрозаводске упавшего с санок ребёнка едва не сбил автобус

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В Петрозаводске упавшего с санок ребёнка едва не сбил автобус

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Весь Петрозаводск | Карелия
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В Петрозаводске на перекрестке улицы Мерецкова и проспекта Александра Невского упавший с санок ребёнок едва не угодил под колёса автобуса. Видео инцидента появилось в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте (таймкод момента — 0:30).

На опубликованных кадрах видно, что мужчина, тащивший сани, за несколько метров до перехода падает, после чего сильно их дёргает. После с них падает уже сам ребёнок.

Взрослый, будто не обращая внимания, начинает переходить дорогу. За ним пытается поспеть малыш. На середине проезжей части его едва не сбивает автобус, который проехал в нескольких сантиметрах позади. После, как видно на кадрах, мужчина даёт подзатыльник мальчику. 

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В комментариях жители Петрозаводска осудили поведения взрослого. Будет ли в ситуации разбираться полиция, пока неизвестно.

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