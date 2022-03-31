В Петрозаводске рассказали подробности убийства 17-летнего подростка мальчиком

Следователи поделились подробностями убийства 17-летнего подростка в Карелии, которое произошло 17 лет назад, пишет Губерния Daily.
Как стало известно, на тот момент злоумышленнику было всего 14 лет. Вычислить виновного удалось только сейчас.
Оказалось, что несовершеннолетние были знакомы. Они встретились в лесу в районе Ключевая, где распивали спиртное. В итоге приятели поссорились и начали драться.
Убийца достал нож и нанес потерпевшему четыре удара в область жизненно важных органов. Вскоре жертва скончалась. Тогда подросток спрятал тело под ветками деревьев и скрылся.
В прошлом году выяснилось, что к преступлению причастен на тот момент 30-летний мужчина, уже отбывающий наказание в колонии. Ему грозит новый срок в размере 15 лет лишения свободы.