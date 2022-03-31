В Петрозаводске рассказали подробности убийства 17-летнего подростка мальчиком

Следователи поделились подробностями убийства 17-летнего подростка в Карелии, которое произошло 17 лет назад, пишет Губерния Daily.

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Как стало известно, на тот момент злоумышленнику было всего 14 лет. Вычислить виновного удалось только сейчас.

Оказалось, что несовершеннолетние были знакомы. Они встретились в лесу в районе Ключевая, где распивали спиртное. В итоге приятели поссорились и начали драться.

Убийца достал нож и нанес потерпевшему четыре удара в область жизненно важных органов. Вскоре жертва скончалась. Тогда подросток спрятал тело под ветками деревьев и скрылся.

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В прошлом году выяснилось, что к преступлению причастен на тот момент 30-летний мужчина, уже отбывающий наказание в колонии. Ему грозит новый срок в размере 15 лет лишения свободы.