В Петербурге задержаны гастарбайтеры-нелегалы, порезавшие соотечественников

Полиция задержала двух иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, по подозрению в нанесении ножевых ранений троим соотечественникам. Об этом сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл поздним вечером 12 мая в посёлке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Примерно в полночь в полицию поступило сообщение о троих раненых у дома № 10 по Голландской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате внезапной ссоры двое неизвестных нанесли ножевые ранения троим гражданам одного из государств Центральной Азии в возрасте от 18 до 26 лет, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое.

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В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска ГУ МВД совместно с полицейскими Всеволожского района установили личности нападавших и задержали их возле дома № 17 по Якорной улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленниками оказались граждане той же страны, что и пострадавшие, в возрасте 20 и 21 года. Оба находились на территории России нелегально, работали на стройке без оформления.

По словам одного из задержанных, причиной конфликта стал «косой» взгляд и замечание, сделанное одним из прохожих соотечественников, что переросло в ссору и поножовщину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.