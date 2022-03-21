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Понедельник, 21 марта, 2022

В Петербурге задержали кондуктора по подозрению в насилии над 12-летней девочкой

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В Петербурге задержали кондуктора по подозрению в насилии над 12-летней девочкой

Александр Ильин

Вечером 20 марта сотрудники уголовного розыска задержали на проспекте Елизарова в Петербурге 37-летнего кондуктора, который подозревается в изнасиловании 12-летней школьницы, сообщает «Фонтанка». 

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По словам заявителя, его дочь познакомилась в соцсетях с мужчиной. Спустя время кондуктор выманил девочку на несколько реальных встреч. 

Школьница общалась в подозреваемым с июня по сентябрь 2021 года, однако лишь недавно рассказала о случившемся родителям. 

По факту инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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