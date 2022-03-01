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Вторник, 1 марта, 2022

В Петербурге задержали актёра «Улиц разбитых фонарей» за попытку ограбления банка

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В Петербурге задержали актёра «Улиц разбитых фонарей» за попытку ограбления банка

Александр Ильин
Фото: ГУ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вечером 28 февраля в Санкт-Петербурге полиция задержала актёра «Улиц разбитых фонарей» Андрея Божанова, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка по Гражданскому проспекту, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

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Сообщение о разбое поступило в 15:09 в полицию Калининского района. Установлено: злоумышленник, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал от 56-летнего кассира деньги. Попытка грабежа не удалась, и мужчина скрылся.

В 20:50 того же дня полиция задержала подозреваемого у дома № 99 по проспекту Просвещения. У мужчина изъяли травматический пистолет с просроченным разрешением. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Андрей Божанов известен по сериалам «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей». Также он снимался в эпизодических ролях в других криминальных картинах. 

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