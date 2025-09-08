18-летний студент нанёс 35 колото-резаных ран 15-летней школьнице в апарт-отеле Санкт-Петербурга. После этого он пытался покончить с собой, сообщил RT, ссылаясь на источник.

Подробности происшествия

Девочка познакомилась с Максимом в компьютерной игре два года назад, тогда ему было 16 лет. Парень родом из Южно-Сахалинска.

В феврале 2025 года школьница рассказала матери, что встречается с Максимом через интернет, и он планирует приехать. Мама была против этого общения. В апреле дочь сообщила о расставании.

7 сентября девочка сказала матери, что едет к подруге. В 14:00 она написала об этом знакомой, а после 17:47 перестала выходить на связь.

По словам матери, школьница не состояла на учётах и не привлекалась к ответственности. В июне ей исполнилось 15 лет.

На теле погибшей нашли ранения плеча, шеи, правого глаза и затылка.

Максима обнаружили рядом с девочкой без сознания, сейчас он находится в реанимации.

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), после гибели 15-летней девушки.