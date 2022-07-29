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В Петербурге рецидивист изнасиловал 15-летнюю дочь сестры

Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании, жертвами которого стали юные жительницы Петербурга, пишет Фонтанка.

В полицию обратилась 42-летняя местная жительница, которая пожаловалась на 44-летнего старшего брата — кладовщика торговой фирмы. Жертвой педофила стала ее 15-летняя дочь.

По версии следствия, племянницей его сексуальный интерес не ограничился. Так, он мог надругаться еще и над ее подругой годом старше. Мать девушки также написала заявление.

Подозреваемого определили в изолятор временного содержания. В 2009 году мужчину судили за изнасилование в Псковской области, тогда потерпевшая была постарше.

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