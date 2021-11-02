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Среда, 3 ноября, 2021
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В Петербурге против рэпера Yung Trappa возбудили уголовное дело об изнасиловании

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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СК России по Ленинградской области возбудил в отношении 26-летнего рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) уголовное дело об знасиловании двух 18-летних девушек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного комитета. 

Музыканта задержали в посёлке Подборовье Выборгского района Ленинградской области по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК России («Изнасилование») и по двум эпизодам ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным правоохранителей, Владислав, находясь в одной из комнат в доме в Подборовье, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек. 

Как сообщает Telegram-канал Shot, рэпер на допросе утверждал, что секс между ним и студенткой в коттедже в Ленобласти был по обоюдному согласию. Они переспали два раза. В одном из половых актов принимала участие подруга студентки.

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