В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста

В Петербурге полицейские применили табельное оружие в отношении вооруженного рецидивиста, который бросался с ножом на свою супругу в присутствии 5 детей, мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 21 июля в полицию Курортного района поступила информация, что в поселке Солнечное, в частном доме, пьяный ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель с ножом бросается на свою супругу, в доме находятся пятеро детей в возрасте от 1 до 11 лет, с которыми она заперлась в комнате. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции.

«Неоднократные предупреждения сотрудников не возымели действие, мужчина стал бросаться с ножом на полицейских. Не остановил его и предупредительный выстрел одного из них. Нападавший получил ранение груди», — говорится в сообщении пресс-службы главка МВД.

Полицейские незамедлительно вызвали «скорую помощь». Во время реанимационных действий, мужчина от полученного ранения скончался на месте.

Отмечается, что табельное оружие на поражение было применено сотрудником в связи с реальной угрозой жизни полицейского в соответствии с Федеральным законом «О полиции».