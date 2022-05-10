В Петербурге поймали мигранта, который пытался изнасиловать маленькую девочку

Сотрудники полиции задержали 24-летнего мигранта, который приставал к 13-летней девочке во дворе дома №15/1 на Меньшиковском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

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В полицию обратилась мать потерпевшей. По ее словам, неизвестный мужчина пытался изнасиловать ее дочь. Девочка подтвердила, что злоумышленник преследовал ее в начале первого ночи, а затем скрылся.

Оказалось, что предполагаемый педофил приехал из Узбекистана. Он работает дворником и имеет просроченную регистрацию. Мужчину отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело.