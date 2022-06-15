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Четверг, 16 июня, 2022

В Петербурге пассажир автобуса унизил темнокожую модель и назвал ее «обезьяной»

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В Петербурге пассажир автобуса унизил темнокожую модель и назвал ее «обезьяной»

Накануне в одном из автобусов Санкт-Петербурга на модель из Руанды Стеллу Казийаке набросился с оскорблениями мужчина, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник преследует жертву и кричал: «Обезьяна, давай я тебя сфоткаю и жене отправлю!».

По словам пострадавшей, он без спроса фотографировал ее и всевозможными способами провоцировал конфликт. Девушка стала снимать обидчика на камеру. Однако мужчина сел напротив и напевал всю оставшуюся дорогу нос песню про «обезьяну».

Оказалось, что он сидел в тюрьме за изнасилование, избиение женщины и полицейского, отметила жертва. Теперь Стелла намерена обратиться в правоохранительные органы.

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