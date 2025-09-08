Понедельник, 8 сентября, 2025
19 C
Рязань
Новости России

SHOT узнал детали жестокого убийства 15-летней девочки в апарт-отеле в Петербурге

Молодой человек, убивший 15-летнюю бывшую возлюбленную в апарт-отеле на Витебском проспекте в Петербурге, перед расправой установил на аватар в соцсетях жуткое фото с ножом во рту, пишет SHOT.

По предварительной версии, 18-летний студент из Южно-Сахалинска несколько лет назад познакомился с девочкой в онлайн-игре, они стали общаться. Вскоре у них начались отношения, но школьница захотела прекратить их в мае. После этого ей стали поступать угрозы. В итоге злоумышленник воплотил их в жизнь.

«(Он. — Прим. ред.) рассказал другу, что планирует убить бывшую и для устрашения сфоткался с ножом. Но его всерьёз не восприняли», — говорится в публикации.

После расправы он прислал жуткие кадры другу, который рассказал о случившемся матери, она обратилась в полицию. Убийцу задержали на месте в состоянии острого психоза. Он пытался свести счеты с жизнью, его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

