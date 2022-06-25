В Санкт-Петербурге молодой человек уронил девушку в канал Грибоедова, сообщает «Звезда».

Инцидент случился вечером 21 июня, тогда же о нём сообщили СМИ. Сегодня появилось видео с моментом падения.

Парень решил произвести на девушку впечатление, взял на руки и поднял над водой. К какой-то момент молодой человек оступился и девушка упала с моста.

Спас упавшую случайный прохожий. Сам же виновник бег по берегу и наблюдал за происходящим.

Через некоторое время обоих подняли из воды спасатели МЧС на катере. При этом он потерял паспорт и телефон.