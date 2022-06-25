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Суббота, 25 июня, 2022

В Петербурге парень уронил девушку в канал Грибоедова

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7info

В Петербурге парень уронил девушку в канал Грибоедова

В Санкт-Петербурге молодой человек уронил девушку в канал Грибоедова, сообщает «Звезда».

Инцидент случился вечером 21 июня, тогда же о нём сообщили СМИ. Сегодня появилось видео с моментом падения.

Парень решил произвести на девушку впечатление, взял на руки и поднял над водой. К какой-то момент молодой человек оступился и девушка упала с моста.

Спас упавшую случайный прохожий. Сам же виновник бег по берегу и наблюдал за происходящим.

Через некоторое время обоих подняли из воды спасатели МЧС на катере. При этом он потерял паспорт и телефон.

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