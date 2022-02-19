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Суббота, 19 февраля, 2022

В Петербурге обнаружили тело 48-летнего силовика с полкило гексогена

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В Петербурге обнаружили тело 48-летнего силовика с полкило гексогена

Александр Ильин

В квартире на Заводском проспекте в Колпинском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп 48-летнего экс-сотрудника ОМОНа в окружении 500 граммов гексогена, оружия и патронов. 

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Как пишет «Фонтанка», жилище вскрыли ещё 17 февраля, однако о происшествии стало известно только 19 февраля.

Экспертиза установила, что рядом с мужчиной находились огнепроводной шнур, около 200 патронов для пистолета Макарова, АК-47, АК-74, полукилограммовый брусок гексогена. 

По данным издания, погибший рано вышел на пенсию, поскольку служил в отряде милиции особого назначения.

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