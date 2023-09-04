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В Петербурге о голову продавца разбили бутылку и обстреляли из ракетницы

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В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в драке со стрельбой в продуктовом магазине на улице Сикейроса, сообщает телеграм-канал «Петербургская полиция».

Сообщение о ЧП в магазине поступило правоохранителям 3 сентября в 00.37. Очевидцы рассказали, что о голову продавца разбили бутылку, затем обстреляли.

Приехавшие полицейские выяснили обстоятельства происшествия. Между 23-летним продавцом, гражданином ближнего зарубежья, и тремя посетителями случился конфликт. О голову работника магазина разбили бутылку, затем выстрелили из ракетницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пострадавший госпитализирован.

3 сентября участник конфликта, 38-летний ранее судимый житель города, задержан.

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