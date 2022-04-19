В Петербурге нашли обнаженную девушку с перерезанным горлом

Стражи порядка занимаются розыском подозреваемых в зверском убийстве 28-летней девушки в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.

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Тело жертвы с перерезанным горлом обнаружили в квартире неподалеку от Дворцовой площади. При этом девушка была полностью обнаженной.

По словам очевидцев, на голове несчастной виднелись множественные колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве

Согласно предварительным данным, девушка приехала в Петербург с Кубани. Вероятно, что жилье снимали несколько девушек, которые оказывали там услуги интимного характера.