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Вторник, 19 апреля, 2022

В Петербурге нашли обнаженную девушку с перерезанным горлом

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В Петербурге нашли обнаженную девушку с перерезанным горлом

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Стражи порядка занимаются розыском подозреваемых в зверском убийстве 28-летней девушки в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.

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Тело жертвы с перерезанным горлом обнаружили в квартире неподалеку от Дворцовой площади. При этом девушка была полностью обнаженной.

По словам очевидцев, на голове несчастной виднелись множественные колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве

Согласно предварительным данным, девушка приехала в Петербург с Кубани. Вероятно, что жилье снимали несколько девушек, которые оказывали там услуги интимного характера.

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