В Петербурге нашли мертвым хоккеиста из школы, где насиловали мальчика клюшкой

Воспитанника спортшколы имени Дроздецкого нашли мертвым в собственной комнате в Санкт-Петербурге, пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным издания, 16-летний мальчик имел натянутые отношения с одноклассниками. На этом фоне у него развивалась депрессия.

Труп обнаружила мать юного хоккеиста в квартире в Колпине. Выяснилось, что у него были проблемы с алкоголем. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства».

Как пишет телеграм-канал, ранее в этой же школе игроки команды изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой.