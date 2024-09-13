Пятница, 13 сентября, 2024

В Петербурге мужчина умер от инфекции после укуса прохожим

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Санкт-Петербурге не удалось оказать помощь мужчине, который заразился инфекцией после того, как его укусил прохожий за средний палец. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина вступил в словесную перепалку с прохожим и показал ему грубый жест, на что тот отреагировал укусом за палец. Укушенный незнакомцем мужчина не придал инциденту серьезного значения и не обратился за медицинской помощью, полагая, что рана заживет самостоятельно. Однако 12 сентября он все же решил посетить больницу, где его незамедлительно отправили на операцию.

К сожалению, несмотря на усилия медицинского персонала, мужчину спасти не удалось. Предварительный диагноз — некротизирующая инфекция.

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