В Петербурге мужчина умер от инфекции после укуса прохожим

В Санкт-Петербурге не удалось оказать помощь мужчине, который заразился инфекцией после того, как его укусил прохожий за средний палец. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина вступил в словесную перепалку с прохожим и показал ему грубый жест, на что тот отреагировал укусом за палец. Укушенный незнакомцем мужчина не придал инциденту серьезного значения и не обратился за медицинской помощью, полагая, что рана заживет самостоятельно. Однако 12 сентября он все же решил посетить больницу, где его незамедлительно отправили на операцию.

К сожалению, несмотря на усилия медицинского персонала, мужчину спасти не удалось. Предварительный диагноз — некротизирующая инфекция.