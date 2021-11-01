В Петербурге мужчина связал 83-летнюю пенсионерку и ограбил её квартиру

В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина ворвался в квартиру 83-летней пенсионерки, связал её и ограбил. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился утром в понедельник, 1 ноября, в доме 71/2 по проспекту Большевиков. Информация о произошедшем поступила от соседки, которая обнаружила пострадавшую.

По предварительным данным, в квартиру пенсионерки постучал неизвестный человек. Когда она открыла дверь, он толкнул хозяйку в помещение, схватил за руки и связал, после чего вынес драгоценности и 31 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Личность и местонахождение преступника устанавливаются.