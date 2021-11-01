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Вторник, 2 ноября, 2021
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В Петербурге мужчина связал 83-летнюю пенсионерку и ограбил её квартиру

Александр Ильин
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина ворвался в квартиру 83-летней пенсионерки, связал её и ограбил. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился утром в понедельник, 1 ноября, в доме 71/2 по проспекту Большевиков. Информация о произошедшем поступила от соседки, которая обнаружила пострадавшую. 

По предварительным данным, в квартиру пенсионерки постучал неизвестный человек. Когда она открыла дверь, он толкнул хозяйку в помещение, схватил за руки и связал, после чего вынес драгоценности и 31 тысячу рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Личность и местонахождение преступника устанавливаются. 

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