В Петербурге мусоровоз задавил насмерть врача с 27-летним стажем

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла трагическая авария: мусоровоз наехал на женщину, которая пока числится неопознанной. Об этом пишет «Фонтанка».

У погибшей нашли паспорт на имя 60-летней жительницы Коломны. По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), она работала врачом-фтизиатром, стаж медика — 27 лет. Её знали по работе в туберкулёзной больнице в Павловске, а недавно она вела приём в противотуберкулёзном диспансере в центре Петербурга.

Смертельный наезд произошел у дома № 12 по Дровяному переулку около девяти утра. Как видно на записи с камер, женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу, когда с проспекта Римского-Корсакова повернул мусоровоз марки MAN. По предварительным данным, автомобиль проехал по женщине тремя колёсами, причинив несовместимые с жизнью травмы.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть по неосторожности. Контроль за расследованием взяла прокуратура.

Водитель мусоровоза, 40-летний сотрудник компании «Спецтранс», задержан. Ранее он привлекался к ответственности за нарушение правил стоянки, но штраф был уплачен. По словам представителей компании, водитель был трезв и прошёл медицинское освидетельствование перед началом смены; технических неисправностей в машине не обнаружено.