В Петербурге маленькой девочке оторвало пальцы на эскалаторе

Трехлетняя девочка пострадала в торговом центре из-за инцидент на эскалаторе в Петербурге, пишет Readovka76.

Сообщается, что мама стояла с дочерью на эскалаторе. Вдруг женщина услышала резкий и пронзительный крик. Правую руку малышки «зажевала» лестница. Испуганный ребенок дернула рукой, чтобы достать ее, и лишилась пальцев.

«Мама в шоке, ребенок орет — у меня до сих пор мурашки по коже», — рассказала очевидец.

Пострадавшую привезли в Петербургский педиатрический университет. Ребенка ждет длительная операция, у малышки есть шансы на спасение конечности.