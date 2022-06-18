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Воскресенье, 19 июня, 2022

В Петербурге маленькой девочке оторвало пальцы на эскалаторе

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В Петербурге маленькой девочке оторвало пальцы на эскалаторе

Трехлетняя девочка пострадала в торговом центре из-за инцидент на эскалаторе в Петербурге, пишет Readovka76.

Сообщается, что мама стояла с дочерью на эскалаторе. Вдруг женщина услышала резкий и пронзительный крик. Правую руку малышки «зажевала» лестница. Испуганный ребенок дернула рукой, чтобы достать ее, и лишилась пальцев.

«Мама в шоке, ребенок орет — у меня до сих пор мурашки по коже», — рассказала очевидец.

Пострадавшую привезли в Петербургский педиатрический университет. Ребенка ждет длительная операция, у малышки есть шансы на спасение конечности.

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