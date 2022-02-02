В Петербурге два гаишника сломали руку девушке-оперу в отделении полиции

Проводится служебная проверка по факту инцидента, который произошел отделе полиции Василеостровского района, пишет 47.news.

Инцидент произошел 31 января. По предварительной версии, 24-летняя девушка-опер сделала замечание двум сотрудникам ГИБДД, которые припарковались около отделения.

Гаишника заметили у сотрудницы МВД кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, однако она отмахнулась. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина обвинял девушку в том, что она обматерила его. Силовик пригрозил вызвать подкрепление, чтобы задержать незнакомку.

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Девушка попыталась позвонить по телефону руководителю, чтобы хоть он как-то утихомирил приставших. Вскоре она толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В ответ ее повалили на пол и стали жестко задерживать.

Как пишет СМИ, опера схватили за шею, бросили через бедро, воткнули в пол головой и вывернули руки. В итоге гаишники не только вывернули мышцы плеча, но и сломали ей левую руку.