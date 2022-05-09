В Петербурге брат с жестокостью изнасиловал младшую сестру

Проводится проверка по факту изнасилования 13-летней девочки в Санкт-Петербурге, пишет moyalmetevsk.ru.

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В полицию обратилась мать дочери, которая решила не закрывать глаза на ужасный поступок 16-летнего сына.

По предварительной версии, злоумышленник позвал ее к себе в комнату, чтобы поиграть на компьютере. Вскоре мальчик предложил сестре заняться сексом, но та отказалась. В итоге он набросился на родную сестру и жестоко надругался над жертвой.

Когда на место приехала полиции, то мальчик устроил истерику. Его решили отправить его на лечение в психиатрическую клинику. Оказалось, что он состоит на учете ПНД. При этом девочка в психбольнице.