В первый день праймериз «Единой России» проголосовали более четырёх тысяч рязанцев

Предварительное партийное голосование «Единой России» стартовало по всей стране. В Рязани оно проводится для определения кандидатов, которые в дальнейшем примут участие в выборах в городскую думу. Это будет основная избирательная кампания региона в 2023 году.

В предварительном голосовании в качестве кандидатов участвуют 178 человек (столько кандидатур занесено в бюллетени). Среди них – представители разных профессий, молодёжь, действующие депутаты, активисты-общественники, студенты, волонтёры, участники специальной военной операции.

Партийное голосование стартовало в полночь 22 мая и продлится до 28 мая. Оно проходит в электронном виде. Чтобы отдать голос за своего кандидата, необходимо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru до 26 мая. Там же — подробная информация обо всех кандидатах с их видеопрезентациями, где они рассказывают, как видят дальнейшее развитие Рязани.

Безопасность процедуры предварительного голосования обеспечена авторизацией избирателей через Госуслуги и блокчейном. По завершению голосования блокчейн будет опубликован на сайте предварительного голосования, все желающие смогут проверить корректность подсчёта.

Для тех, кто по какой-либо причине не может проголосовать на сайте, в Рязани развёрнуты 20 офлайн-площадок.

В первый день предварительного голосования в партийной процедуре приняли участие более 4 тысяч рязанцев.

В Рязани работает ситуационный центр предварительного голосования для консультирования избирателей и кандидатов по возникающим вопросам.

Телефоны горячей линии: 8-930-787-02-03; 8-920-988-10-28.