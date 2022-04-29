В Пермском крае простились с погибшим на Украине выпускником Рязанского училища ВДВ

В городе Чайковский Пермского края состоялась церемония прощания с погибшим на Украине выпускником Рязанского десантного училища, майором ВДВ Василием Тынным, сообщает Properm.ru со ссылкой на администрацию округа.

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Похороны прошли в четверг, 28 апреля.

Василий Тынный после окончания школы в 1999 году поступил в Рязанский институт военно-десантных войск. Учился по специальности «Инженер по эксплуатации гусеничной и колёсной техники».

После этого служил командиром роты десантного обеспечения ВДВ. С 2016 года — замкомандира роты спецназначения.