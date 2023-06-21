В Перми умер 10-летний мальчик после употребления героина

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смерти 10-летнего мальчика после употребления наркотиков в Перми, пишет телеграм-канал Shot.

По предварительной версии, ребенок был в гостях у 16-летней знакомой. Там ему стало плохо, девушка вызвала скорую помощь после того, как мальчик потерял сознание.

В итоге ребенок впал в кому. Он ушел из жизни спустя три дня, несмотря на все старания врачей. Эксперты обнаружили в его организме героин.

В квартире, где ребенок проводил время, нашли пакетик с белым порошком, который отдали на экспертизу.