В Перми решают судьбу экс-росгвардейца, который изнасиловал ребенка

В Пермском военном гарнизонном суде заканчивается процесс над бывшим сотрудником Росгвардии, которого обвиняют в изнасиловании ребенка, пишет 59.ru.

Инцидент произошел 3 сентября прошлого года. По версии следствия, начальник продовольственной службы войсковой части проводил отпуск в Перми. Мужчина надругался над 11-летним мальчиком в лесополосе.

Источники сообщили, что педофил увел ребенка в укромное безлюдное место и демонстрировал ему половой орган. После этого он выбрал другую жертву. Так, мужчина стал преследовать женщину — инвалида третьей группы.

В итоге он проник в ее дом, где на помощь матери пришел сын, над которым военнослужащий надругался ранее. Мужчина ушел с ним в одну из надворных построек частного дома и склонил его к оральному сексу.

Дело вернули на повторное рассмотрение после того, как прежний приговор отменили из-за судебных ошибок. Сначала военнослужащего приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Теперь ему грозит 20 лет лишения свободы.