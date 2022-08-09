В Перми парень зверски убил свою девушку, завернул тело в ковер и сбросил с балкона

Стражи порядка задержали жителя Перми Максима Молотова, которого подозревают в убийстве своей девушки, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 4 августа. По предварительной версии, 21-летняя Валерия вернулась из отпуска. Злоумышленник в приступе ярости бросился на возлюбленную с ножом и нанес ей более 50 ударов. После этого мужчина попытался спрятать следы преступления. Для этого он завернул тело в ковер и сбросил с балкона третьего этажа.

Подруга убитой уточнила, что Молотов позвонил с телефона погибшей и соврал о случившемся.

«Он сказал, что пришел домой, увидел в квартире каких-то мужиков, убил одного из них, а тело завернул в ковер», – отметила она.

Знакомые предполагают, что парень мог находиться под воздействием наркотиков, по другой версии причиной для столь жестокой расправы могла послужить ревность.