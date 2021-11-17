В Перми экс-росгвардейца приговорили к 13 годам колонии за изнасилование 11-летнего мальчика

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-сотруднику Росгвардии по делу об изнасиловании 11-летнего школьника и покушении на изнасилование его матери-инвалида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову.

Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы, штрафу в размере 20 тыс. рублей и лишили воинского звания лейтенанта.

По данным местных СМИ, преступление было совершено в сентябре 2020 года. Тогда росгвардеец проник в квартиру, где жила женщина с ограниченными возможностями, и попытался её изнасиловать. На крики выбежал её 11-летний сын, который попытался заступиться за мать. В этот момент мужчина накинулся на школьника и совершил в его отношении насильственные действия.

Уточняется, что в апреле 2021 суд приговорил росгвардейца к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако в августе дело было направлено на новое рассмотрение в связи с процедурными нарушениями.

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