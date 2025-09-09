В период подготовки и проведения выборов в Рязани приостановят земляные работы

В Рязани приостановят земляные работы в период подготовки и проведения выборов. Об этом сообщает администрация города.
Работы будут приостановлены в период с 08:00 10 сентября до 08:00 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Виталий Артемов.
Данное решение принято в целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков. Отмечается, что аварийные работы продолжатся.
Муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовано воздержаться от осуществления плановых земляных работ. Осуществление земляных работ подрядными организациями, с которыми заключен соответствующий договор, необходимо взять на контроль.
Материалы по теме:
Капитальный ремонт улицы Аллейной запланирован на 2026 год
В Рязани завершен ремонт дороги по улице Лизы Чайкиной
В Рязани начали асфальтировать дорогу после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте
Начались оценочные работы по строительству ВСМ Москва — Рязань