Вторник, 9 сентября, 2025
17.3 C
Рязань
Общество

В период подготовки и проведения выборов в Рязани приостановят земляные работы

Анастасия Мериакри

В Рязани приостановят земляные работы в период подготовки и проведения выборов. Об этом сообщает администрация города.

Работы будут приостановлены в период с 08:00 10 сентября до 08:00 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Виталий Артемов.

Данное решение принято в целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков. Отмечается, что аварийные работы продолжатся.

Муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовано воздержаться от осуществления плановых земляных работ. Осуществление земляных работ подрядными организациями, с которыми заключен соответствующий договор, необходимо взять на контроль.

Капитальный ремонт улицы Аллейной запланирован на 2026 год

В Рязани завершен ремонт дороги по улице Лизы Чайкиной

В Рязани начали асфальтировать дорогу после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте 

Начались оценочные работы по строительству ВСМ Москва — Рязань

