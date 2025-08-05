В Перинатальном центре женщина родила «редких» близняшек с одной на двоих плацентой

В Перинатальном центре родились «редкие» близняшки с одной на двоих плацентой. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

Монохориальная моноамниотическая двойня (МХМА) — вариант многоплодной беременности, когда оба малыша находятся в общем плодном пузыре и у них одна на двоих плацента. Частота наступления такой беременности очень низкая и составляет около 1% от всех многоплодных беременностей и 0,01% — от всех спонтанных беременностей. Частота родов МХМА-двоен варьирует от 1 на 5000 до 1 на 25 000 родов. В таких случаях всегда будут однополые малыши.

Этот тип беременности связан с очень высокими рисками множества осложнений для плодов, например, фето-фетальный синдром и др. Часто (свыше 70%) встречается такое опасное осложнение, как коллизия пуповин — переплетение, что и было у наших маленьких пациентов (представлено на фото). В результате возможно сдавление пупочных сосудов и, как следствие, развитие гипоксии. Такая беременность может наступить как самостоятельно, так и в результате ЭКО. Причём даже в настоящее время точная причина возникновения такого типа многоплодия при подсадке только одного эмбриона не известна.

Пациентку Рязанского перинатального центра родоразрешили раньше доношенного срока для профилактики осложнений, которые могут случиться при продолжении такого вида беременности. На свет появились две дочурки.

В настоящее время мама чувствует себя хорошо, новорождённые малышки в стабильном состоянии пока продолжают лечение и набор веса в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей.