В Перинатальном центре после нескольких внутриутробных переливаний крови родилась девочка

В Перинатальном центре Рязани родился ребёнок после нескольких внутриутробных переливаний крови. Об этом рассказала официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

У пациентки в 25 недель было выявлено у еще нерожденного малыша тяжелое течение конфликта по резус-фактору. В экстренном порядке было проведено внутриутробное переливание крови.

Затем в течение шести недель потребовалось ещё четыре аналогичных процедуры, в результате которых удалось не только не потерять малыша в период его внутриутробной жизни, а даже улучшить его состояние и тем самым пролонгировать беременность до срока 33 недель. Дальнейшее ее продолжение было более опасно, чем рождение на таком сроке.

Сегодня долгожданная малышка появилась на свет. Вес ее при рождении составил 2 килограмма 200 граммов.

В настоящее время состояние новорождённой тяжёлое, но стабильное. Теперь начался следующий многокомпонентный этап лечения гемолитической болезни уже рожденной крохе в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых.