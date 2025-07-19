В Перинатальном центре 250 отцов участвовали в партнерских родах с начала 2025 года

В Рязанском перинатальном центре за полгода 2025 года примерно 250 пар родителей приняли участие в партнерских родах, как при естественных, так и при операции кесарево сечение. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

Для партнерских родов в перинатальном центре есть индивидуальные родзалы, позволяющие находиться будущим родителям отдельно от других пациенток. Партнером может быть отец ребёнка или другой член семьи. Его присутствие на родах бесплатно.

Для участия в партнерских родах сопровождающему нужна флюорография органов грудной клетки давностью не более 6 месяцев и чистая одежда. Также нужно подготовить индивидуальный набор: маска, халат, шапочка.