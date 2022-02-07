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Понедельник, 7 февраля, 2022

В Пензе выстроились «кошмарные» очереди из пациентов у больниц

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В Пензе выстроились «кошмарные» очереди из пациентов у больниц

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Жители Пензы жалуются в социальных сетях на огромные очереди у медицинских учреждений, пишет портал Penza Post.

Горожане утверждают, что пациенты с ОРВИ вынуждены ожидать приема врача на улице врача из-за большого количества людей. В частности, такая ситуация наблюдалась в поликлинике №14 на Стасова.

«Человек сорок на улице стоит, а внутри не протолкнуться. И выздоровевшие, и с температурой. Кошмар просто», – рассказал местный житель.

Предположительно, причиной этому стало решение ввести отдельные входы в медучреждениях для заболевших.

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