В Пензе сняли на видео огромные очереди на вакцинацию

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Жители Пензы запечатали огромные очереди в пункте вакцинации от коронавируса на улице Кронштадтской.

Видеозапись с места событий опубликована в группе «Подслушано Пенза» в социальной сети «ВКонтакте».

«Запись по Госуслугам не работает. Живая огромная очередь. Все орут, медицинские работники без масок. Классная обстановка», – написал автор ролика.

В городской поликлинике пояснили, что время пребывания в медучреждении пациентов увеличивается из-за необходимости предварительно разморозить вакцину, а также полчаса наблюдать за пациентами после прививки.