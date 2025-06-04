В Пензе почти ослепший ветеран СВО несколько дней жил на вокзале

Ветерану спецоперации, который практически лишился зрения в зоне боевых действий, пришлось несколько дней жить на вокзале в Пензе, пишет телеграм-канал «Русская Община ZOV».

По его данным, на фронте военный получил минно-взрывную травму, в итоге один его глаз ослеп полностью, второй не видит на 30%. После выписки из госпиталя мужчине было негде ночевать.

«У бойца был билет на самолет до Москвы, который улетал только через десять дней. Все это время ему нужно было где-то жить», — говорится в публикации.

В итоге на помощь военному пришла «Русская Община»: сначала его разместили в гостинице «Пенза 1», после чего отвезли в санаторий «Березовая роща», где ему организовали бесплатное проживание с питанием.

Некоторое время спустя участник СВО улетел в Москву.