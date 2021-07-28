25.3 C
Рязань
Среда, 28 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Пензе автобусы оказались не приспособленными для инвалидов

Никита Брыкин
В Пензе автобусы оказались не приспособленными для инвалидов
- Advertisement -

Жительница Пензы опубликовала в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» видео, которое отражает проблемы общественного транспорта с точки зрения доступности для инвалидов.

Женщина и мужчина в коляске пытались уехать с остановки на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ. Однако им не удалось этого сделать, поскольку горожане не смогли попасть в салон. В итоге пассажиры пропустили три автобуса № 82c.

 «Первый водитель сказал, что это не его автобус, и он нас не может взять, потому что не знает, как открывается пандус. У еще одного был сломанный пандус, у третьего вообще не было», – пояснила автор ролика.

Жителю Пензы с инвалидностью удалось попасть в общественный транспорт лишь с четвертого раза.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]