В Пензе автобусы оказались не приспособленными для инвалидов

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Жительница Пензы опубликовала в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» видео, которое отражает проблемы общественного транспорта с точки зрения доступности для инвалидов.

Женщина и мужчина в коляске пытались уехать с остановки на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ. Однако им не удалось этого сделать, поскольку горожане не смогли попасть в салон. В итоге пассажиры пропустили три автобуса № 82c.

«Первый водитель сказал, что это не его автобус, и он нас не может взять, потому что не знает, как открывается пандус. У еще одного был сломанный пандус, у третьего вообще не было», – пояснила автор ролика.

Жителю Пензы с инвалидностью удалось попасть в общественный транспорт лишь с четвертого раза.