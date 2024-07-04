Четверг, 4 июля, 2024

В павильоне на окраине Рязани торговали контрафактными сигаретами

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани полицейские обнаружили и изъяли 2690 пачек сигарет без маркировки, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В рамках рейда, направленного на борьбу с контрафактными товарами, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Октябрьскому району Рязани проверили торговый павильон на улице Качевской.

В ходе проверки выяснилось, что в павильоне продаётся табачная продукция без специальных акцизных марок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В частности, были обнаружены сигареты известных марок по сниженным ценам. Всего было изъято 2690 пачек таких сигарет.

В павильоне на окраине Рязани торговали контрафактными сигаретами

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