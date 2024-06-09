Воскресенье, 9 июня, 2024

В парке ЦПКиО в Рязани провели субботник

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/ve_artemov

В Рязани в парке в ЦПКиО 9 июня провели субботник. Об этом сообщает глава администрации города Рязани Виталий Артемов.

Сообщается, что из парка вывели ветки и срезанную дикую поросль. Сотрудники администрации покрасили бордюры и лавочки, убрали мусор, окосили заросшие участки.

«Весной была презентована концепция благоустройства главного городского парка. О том, что общественное пространство нуждается в перезагрузке, много говорят и пишут горожане в своих обращениях. После реализации этого проекта Центральный парк культуры и отдыха станет современным, благоустроенным и удобным местом отдыха для всех горожан. Поэтапно продолжаем работу в этом направлении», — пишет Артемов.

В парке ЦПКиО в Рязани провели субботник
В парке ЦПКиО в Рязани провели субботник
В парке ЦПКиО в Рязани провели субботник

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани на остановке сбили 18-летнего молодого человека

В аварии в Рязани пострадал 40-летний мужчина и 18-летняя девушка

В Солотче произошел пожар

В Рязани на некоторых улицах отключили свет

В Подмосковье мигрант надругался над девочкой в вагончике для фаст-фуда

В небе над Свердловской областью заметили «штрих-код» из огней

Павел Малков: ПМЭФ дает огромные возможности, мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области

Концерт Лободы в Латвии закончился скандалом

Рязанская область активно расширяет сотрудничество с зарубежными странами

В Рязани трое самокатчиков проехали по двойной сплошной линии разметки

Касимовцы начали собирать белые грибы

В Рязани в ДТП пострадал 18-летний мотоциклист

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани на остановке сбили 18-летнего молодого человека

Новости Рязани
Инцидент произошел в 22:23 у дома №18 на улице Чкалова.

В аварии в Рязани пострадал 40-летний мужчина и 18-летняя девушка

Новости Рязани
Их доставили в ОКБ.

В Солотче произошел пожар

Новости Рязани
Сообщается, что загорелась хозпостройка.

В Рязани на некоторых улицах отключили свет

Новости Рязани
Света нет на 12 улицах.

В Подмосковье мигрант надругался над девочкой в вагончике для фаст-фуда

Новости мира
Полиция задержала 31-летнего уроженца Таджикистана, который надругался над девочкой...