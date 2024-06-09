В парке ЦПКиО в Рязани провели субботник

В Рязани в парке в ЦПКиО 9 июня провели субботник. Об этом сообщает глава администрации города Рязани Виталий Артемов.

Сообщается, что из парка вывели ветки и срезанную дикую поросль. Сотрудники администрации покрасили бордюры и лавочки, убрали мусор, окосили заросшие участки.

«Весной была презентована концепция благоустройства главного городского парка. О том, что общественное пространство нуждается в перезагрузке, много говорят и пишут горожане в своих обращениях. После реализации этого проекта Центральный парк культуры и отдыха станет современным, благоустроенным и удобным местом отдыха для всех горожан. Поэтапно продолжаем работу в этом направлении», — пишет Артемов.