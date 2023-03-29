В Параде Победы в Рязани примут участие 17 пеших колонн

В этом году во время парада Победы по Рязани пройдут 17 пеших колонн, состоящих из военных, представителей Академии права и управления ФСИН, УМВД России, Федеральной службы судебных приставов, МЧС, а также парадный расчет учеников кадетских классов и юнармейцев. Об этом сообщила ВКонтакте глава городской администрации Елена Сорокина.

По словам мэра, ночная репетиция парада запланирована на 4 мая, генеральная — на шестое число.

К 9 мая приведут в порядок воинские захоронения на территории Рязани, помоют памятники, высадят цветы, уберут прилегающие территории. Сорокина подчеркнула, что эта работа должна быть выполнена точно в срок.

Во время заседания рабочей группы также обсудили вопросы обеспечения безопасности на празднике.