В Палехе взорвался котел после визита замгубернатора в котельную

В котельной поселка Палех Ивановской области взорвался основной котел, написал портал Ivanovo News.

Из окон здания от взрыва вылетели стекла. Местные жители стали жаловаться, что в дома перестали подавать тепло.

«Батареи почти полностью остыли. На дворе зима, обогревателем всю квартиру не протопить. Не знаем, что и делать», – отметили ивановцы.

В среду эту котельную посетил руководитель комплекса жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Александр Шаботинский.

Палехские власти пояснили, что обрушилась кирпичная кладка боковых стенок котла. Режим подачи теплоносителя не нарушен и осуществляется в соответствии с температурным графиком.