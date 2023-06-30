На гендиректора рязанского предприятия возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов на 40 миллионов

На генерального директора металлургического предприятия в Рязанской области завели уголовное дело о сокрытии денежных средств организации.

Уголовное дело возбуждено по статье 199.2 уголовного кодекса РФ (о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в особо крупном размере).

Следователи установили, что с ноября прошлого года по май этого года директор сокрыл денежные средства на сумму более 40 миллионов рублей. Свои схемы он проворачивал через расчёты с контрагентами, тем самым миновал расчетный счёт организации.

В настоящее время следствием проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.