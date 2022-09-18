В отделениях Почты России в Рязани теперь можно сдать упаковку на переработку

Почта России присоединилась к акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты», и до 1 ноября 2022 г. принимает на переработку использованные коробки для посылок. В проекте участвуют 254 отделения Почты в 34 регионах России. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология».

В Рязани сдать упаковку можно по следующим адресам:

ул. Почтовая, дом 49, почтовое отделение 390000

ул. Грибоедова, дом 3, почтовое отделение 390006

ул. Станкозаводская, дом 27, почтовое отделение 390039

ул. Гоголя, дом 44, почтовое отделение 390035

Коробки от посылок или любой другой картон можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Каждый час сотрудники Почты будут забирать макулатуру из клиентского зала, а несколько раз в неделю компания на собственном транспорте будет отвозить упаковку в места переработки.

«Почта второй раз участвует в #БумБатл. В прошлом году мы проводили сбор макулатуры в офисах компании только среди своих сотрудников. Многие коллеги с удовольствием поддержали эту инициативу, поэтому мы решили распространить ее и на свои отделения. Если услуга приема упаковки будет популярна у наших клиентов, мы запустим проект на постоянной основе», — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

В 2021 г. Почта России стала победителем корпоративного этапа всероссийской акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты». Волонтёры организовали в офисах Почты сбор бумаги, картона, старых журналов, книг и газет. В результате, компания направила на переработку 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев.

В 2022 г. Почта запустила в продажу коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он снижает количество этапов переработки использованной упаковки и расширяет возможности для её вторичного использования.