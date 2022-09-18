В отделениях Почты России в Рязани теперь можно сдать упаковку на переработку

Почта России присоединилась к акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты», и до 1 ноября 2022 г. принимает на переработку использованные коробки для посылок. В проекте участвуют 254 отделения Почты в 34 регионах России. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология».
В Рязани сдать упаковку можно по следующим адресам:
ул. Почтовая, дом 49, почтовое отделение 390000
ул. Грибоедова, дом 3, почтовое отделение 390006
ул. Станкозаводская, дом 27, почтовое отделение 390039
ул. Гоголя, дом 44, почтовое отделение 390035
Коробки от посылок или любой другой картон можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Каждый час сотрудники Почты будут забирать макулатуру из клиентского зала, а несколько раз в неделю компания на собственном транспорте будет отвозить упаковку в места переработки.
В 2021 г. Почта России стала победителем корпоративного этапа всероссийской акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты». Волонтёры организовали в офисах Почты сбор бумаги, картона, старых журналов, книг и газет. В результате, компания направила на переработку 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев.
В 2022 г. Почта запустила в продажу коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он снижает количество этапов переработки использованной упаковки и расширяет возможности для её вторичного использования.