В Орле власти не ликвидировали яму со смолой, в которой топили в смоле собак

Орловские власти сих не ликвидировали яму со смолой, в которой, как заявляли зоозащитники топили в смоле собак, пишут Орловские новости.

Чуть менее года местная жительница на улице Автогрейдерной котлован со смолой. На месте было найдено несколько трупов животных.

После проверок правоохранительные органы сообщили, что собаки сами шли к яме утолить жажду. Глава волонтерского объединения «Кот и пес» Виталия Румянцева подвергает эту версию сомнению.

Нашедшая «котлован смерти» орловчанка отметила, что его огородили сигнальными лентами и колючей проволокой. Она уточнила, что яму со смолой обещали ликвидировать в конце октября 2021 года, однако этого так и не произошло.