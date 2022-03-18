В Орле хотят снова повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Власти в Орле рассматривают вариант проведения индексации тарифа на перевозку пассажиров в общественном транспорте, пишет Орелград.

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Заместитель мэра Алексей Степанов предложил дать администрации города право ежегодно повышать тариф в пределах годовой инфляции без согласования с горсоветом.

Ожидается, что в этом году цена проезда может вырасти на два рубля. Депутаты из комитета по экономической политике единогласно поддержали эту инициативу.

Теперь ее планируют направить на согласование в прокуратуру.