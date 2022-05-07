В Оренбурге простились с погибшим на Украине выпускником рязанского училища ВДВ Николаем Ивановым

6 апреля Оренбурге состоялись похороны 26-летнего командира разведывательного взвода разведывательной роты 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Николая Иванова, сообщает издание orenday.ru.

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В 2020 году он окончил рязанское училище ВДВ, в 2022 — направлен для выполнения специальной военной операции на Украину. Во время одного из боёв молодой человек героически погиб.

Проститься с Николаем Ивановым пришли родные, близкие, друзья, педагоги, военные. Его захоронили с воинскими почестями на кладбищенском комплексе «Степной».

Николая Иванова представили к награждению Орденом Мужества посмертно.